وصف الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المعرض بأنه أكبر وأهم حدث ثقافي في الوطن العربي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن الدورة الـ57 القادمة من المعرض، ستشهد تنظيم نحو 400 ندوة، و100 نشاط فني، بالإضافة لمخيم الأطفال، لافتًا إلى حرص كبار مثقفي الوطن العربي على المشاركة في المعرض.

وأضاف أن المعرض السابق شارك به حوالي 6.5مليون فرد 80% منهم من فئة الشباب، مشيرًا إلى اتفاقهم مع الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة لتغيير استراتيجية المعرض لجذبهم.

وتابع أنهم اعتمدوا إحدى جمل الأديب الراحل نجيب محفوظ، قائلًا: "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرون كشعار لهذه الدورة".

وأكد أن مصر هي صاحبة أعلى معدلات القراءة باللغة العربية في الوطن العربي، مضيفًا: "الشباب دلوقتي هو جيل القراءة للجميع فهو يقرأ".

ولفت إلى أن التساؤل الحقيقي هو "ماذا يقرأ؟" هذا الجيل، قائلًا: "عندهم رويات رعب.. ومفيش مشكلة خالص..كل جيل بيفرز ذوقه واحتياجاته.. ما دام بيقرأ هيجلي ومادام هيجيلي ممكن نتفاوض هنا(..) فيحصل تعدد والقراءة والثقافة قائمة على الحرية والاختيار المفتوح".

وأشار إلى السياسات المستحدثة في هذا المعرض لجذب الشباب كعناصر فعالة في المعرض، ومنها برنامج برنامج جيل يكتب العالم بطريقته، والذي سيستضيف 30 من المبدعين العرب والمصريين، والممتد لنهاية أيامه، قائلًا: "مش هنجيب الأجيال دي تسمع بس (..) قد آن لنا أن نعترف بأن هذا الجيل يجب أن يأتي إلى المعرض متحدثا لا سامعًا فقط".