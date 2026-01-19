السنغال تتوج بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على حساب المغرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج منتخب السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره المغربي مضيف البطولة بنتيجة 1-0 في مباراة امتدت لـ 120 دقيقة.

وسجل بابي جاي هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي الأول، بتسديدة صاروخية بعد 90 دقيقة سلبية.

وكان منتخب المغرب قد أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق إبراهيم دياز.

ويعد هذا اللقب الثاني للسنغال في غضون 5 أعوام، بينما تستمر معاناة المغرب لأكثر من 50 عاما بشأن الفشل في التتويج باللقب الأفريقي.

بداية حماسية

وأهدر بابي جاي فرصة محققة في الدقيقة الخامسة بضربة رأس من ركنية تصدى لها بونو ببراعة وحولها إلى ركنية أخرى.

وكاد المنتخب المغربي أن يرد سريعا بعرضية خطيرة أمام المرمى في الدقيقة السابعة لكن الدفاع أبعدها.

وسدد إسماعيل الصيباري كرة قوية في الدقيقة 14 مرت بجوار القائم.

وعاد اللاعب نفسه ليهدر فرصة أخرى في الدقيقة 20 من انفراد بعد مرتدة سريعة واستغلال خطأ، لكن راية التسلل كانت حاضرة.

وأهدر إلمان نيدياي هدفا محققا للسنغال من انفراد في الدقيقة 38 بعد مرتدة سريعة لكن الحارس بونو تعملق وحول الكرة إلى ركنية.

وأضاع نايف أكرد فرصة خطيرة للمغرب في الدقيقة 41 بعد عرضية من الزلزولي مرت من فوق رأس مدافع أسود الأطلس إلى خارج الخطوط.

وفي الشوط الثاني استمر المحاولات من الجانبين، وسط أفضلية نسبية سنغالية.

وأضاع منتخب المغرب هدفا محققا في الدقيقة 58 من أيوب الكعبي أمام المرمى بعد عرضية متقفة من إبراهيم دياز، ليسدد نجم أولمبياكوس بجوار القائم الأيسر بغرابة شديدة.

ومن مرتدة سريعة كا منتخب المغرب أن يفتتح التسجيل بتسديدة الكعبي تصدى لها الدفاع في الدقيقة 63، لترتد إلى الزلزولي الذي سدد ومرت إلى خارج الخطوط.

وتوقف اللعب لنحو 10 دقائق بسبب إصابة نائل العيناوي لاعب المغرب في كرة مشتركة، ونزف الدماء.

وتصدى ياسين بونو لفرصة سنغالية خطيرة من تسديدة إبراهيما مباي بحدود منطقة الجزاء في الدقيقة 90، ورد الزلزولي بمحاولة أخرى علت العارضة في نفس الدقيقة.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، احتسب الحكم الكونغولي جاك ندالا ركلة جزاء لصالح المغرب بسبب إعاقة من لاعب السنغال ضد إبراهيم دياز.

وطالب بابي ثياو مدرب السنغال لاعبي الفريق بالانسحاب من المباراة اعتراضا على قرار الحكم.

وبعد دقائق من التوقع عاد اللاعبون لاستكمال المباراة، بناء على طلب ساديو ماني نجم الفريق.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة بطريقة بانينكا في منتصف المرمى، ليتوقعها إدوارد ميندي ويتصدى لها.

وفي الوقت بدل الضائع سجل بابي جايي هدفا للسنغال من تسديدة صاروخية بعد مرتدة سريعة في الدقيقة 94.

وكاد دياز أن يسجل هدف يتعادل به للمغرب، لكن تسديدته كانت في متناول الحارس ميندي.

وأهدر البديل يوسف النصيري فرصة التعادل برأسية مرت بجوار القائم.

وتصدت العارضة لرأسية نايف أكرد في الدقيقة 107 ليبعدها الدفاع السنغالي.

وأهدر منتخب السنغال فرصة مؤكدة أمام المرمى بعد كرة ارتدت من الحارس بونو، تابعها لاعب السنغال بغرابة شديدة في الدقيقة 111.