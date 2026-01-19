ضبط شقيقين لاتهامهما بالتعدي جنسيا على نجل أحدهما في البحيرة

شهدت إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، جريمة صادمة، حيث أقدم حلاق وشقيقه على التعدي جنسيا على نجل الأول، البالغ من العمر 7 سنوات، مستغلين إقامته معهما عقب انفصال والديه، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وبدأت الواقعة ببلاغ تلقاه اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود.

وأفاد البلاغ بتحرير سيدة مسنة "جدة الطفل لوالدته"، محضرا تتهم فيه كل من "محمود. ر. ال" حلاق - والد الطفل، وشقيقه "سمارة. ر. ال" عامل زراعي - عم الطفل، بالتعدي جنسيا على حفيدها "محمد".

وأوضحت الجدة، في أقوالها أن الطفل الذي انتقل للعيش مع والده بعد انفصال الأبوين، اشتكى لها من ممارسات والده وعمه المشينة ضده، مما دفعها للتوجه فوراً لتحرير محضر بقسم الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث مركز شرطة إيتاي البارود برئاسة الرائد عماد عبدة من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما جاء في أقوال الجدة والطفل، اعترافا بارتكاب الواقعة.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام عبد الرحمن قنصوه، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار محمد الشريف، رئيس نيابة مركز إيتاي البارود، بسكرتارية محمد الشرقاوي، إذ أكدا صحة الواقعة المنسوبة إليهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة استكمال التحقيقات، مع عرض الطفل على الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي بحالته، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم له؛ تمهيداً لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي الجنسي على قاصر.