التحقيق في وفاة سيدة مسنة إثر سقوطها من الطابق السادس بمستشفى طيبة بإسنا

فتحت الجهات المختصة بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، تحقيقًا عاجلًا في واقعة وفاة سيدة مسنّة تبلغ من العمر 76 عامًا، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوطها من الطابق السادس بمستشفى طيبة التخصصي أثناء تلقيها العلاج.

ووفقًا لمصادر طبية داخل المستشفى، كانت السيدة محتجزة بقسم العناية المتوسطة، وتعاني من مضاعفات ناتجة عن جلطة في الشريان التاجي.

ونظرًا لتدهور حالتها النفسية، قرر الفريق الطبي تقييدها كإجراء احترازي لمنعها من إيذاء نفسها.

وأوضحت المصادر أن المريضة تمكنت من فك القيود دون أن يلاحظ الطاقم الطبي ذلك، ثم ألقت بنفسها من شرفة غرفتها بالطابق السادس، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

ويجري حاليًا التحقيق في ملابسات الحادث، مع التركيز على مراجعة البروتوكولات المتّبعة داخل أقسام الرعاية الطبية، لا سيّما ما يتعلق بسلامة المرضى والمتابعة المستمرة للحالات الحرجة، وذلك للتحقق من عدم وجود أي إهمال أو تقصير مهني.