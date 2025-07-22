مسؤولون سويسريون يشتكون من تصرفات اللاجئين الأوكرانيين كسياح في فنادق

يشتكي مسؤولون سويسريون من أن بعض اللاجئين الأوكرانيين يتصرفون "كسياح في فنادق"، بحسب ما ذكرته صحيفة "تاغس أنزيغر" السويسرية.



ووفقا لرئيسة بلدية فيغولتينغن الشمالية فرانكا بوركهارت، فإن السلطات المحلية تواجه "صعوبات متزايدة فيما يتعلق بالأوكرانيين لا تُواجهها مجموعات اللاجئين الأخرى".



وأشارت إلى أن عددا من الأوكرانيين يتصرفون "بشكل غير محترم ومتطلب، ولا يرغبون في الاندماج بالمجتمع".

وأوضحت أنه على سبيل المثال، يرفض اللاجئون الأوكرانيون تشارك غرف المأوى مع لاجئين آخرين من أفغانستان، و"يتصرفون كسياح في فنادق".

كما أشارت ميشيل ستيرسي مساعدة بوركهارت، فإن الأوكرانيين "غالبا ما يتصرفون بغرابة ويطالبون بمطالب مبالغ فيها".

وأضافت: "يعرف الكثيرون منهم بالضبط المزايا التي يحصل عليها الأوكرانيون الآخرون في البلديات الأخرى، ويهددون فورا بالاتصال بمحام ويتصرفون بوقاحة".

كما صرّح يورغ كونديغ، نائب رئيس اتحاد البلديات السويسرية ورئيس بلدية غوساو في شمال شرق البلاد، للصحيفة بأن مناطق أخرى تواجه وضعا مشابها.