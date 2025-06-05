الحرس الثوري الإيراني: أي طرف يشارك في عمل عسكري ضد بلادنا سيدفع الثمن

أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن بلاده "مستعدة تماما للتعامل مع أي سيناريو"، في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية وتواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد سلامي، أن إيران "مصممة على حماية حقوق الشعب الإيراني وسيادة البلاد"، مشددا على أن طهران لن تتهاون أمام أي تهديد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الخميس.

وذكر القائد العسكري الإيراني، أن "إسرائيل ستكون أول ما يتم استهدافه من قبل إيران في حال اندلاع مواجهة"، مؤكدا أن تل أبيب تعرف جيدا مدى قدرات إيران.

وحذّر سلامي، من أن أي طرف يشارك في هجوم محتمل على إيران "سيدفع الثمن"، مؤكدا أن الرد الإيراني "سيكون أقوى وأوسع نطاقًا من الرد في عمليتي الوعد الصادق 1 و2".

ويتعهد مسئولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية.