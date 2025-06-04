 كامل الوزير: لم أحزن لانتقال زيزو إلى الأهلي.. ونريد محمد صلاح جديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كامل الوزير: لم أحزن لانتقال زيزو إلى الأهلي.. ونريد محمد صلاح جديد

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 2:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 2:45 ص

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أنه لا يشعر بالحزن بعد انتقال أحمد سيد "زيزو" من نادي الزمالك إلى الأهلي، مؤكدًا دعمه للاعب في مسيرته المقبلة.

وقال كامل الوزير، خلال مداخلة في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة "صدى البلد" من موقع مشروع الأتوبيس الترددي: "الزمالك لم يُحقق بطولات هذا الموسم، لكنه قادر على التعويض في الموسم المقبل".

وأضاف: "أنا لم أزعل من انتقال زيزو للأهلي، لأنه لا يزال لاعبًا في فريق مصري، وأتمنى له التوفيق. في النهاية، الأهلي والزمالك هما قطبا الكرة المصرية، وكلاهما يسهم في إعداد عناصر قوية للمنتخب الوطني".

واختتم كامل الوزير حديثه قائلاً: "لو احترف زيزو في الخارج سنهتف له ونشجعه، فنحن بحاجة إلى أكثر من محمد صلاح، ونسعى لظهور نماذج ناجحة مثله في الكرة المصرية".


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