 ترامب: بوتين أبلغنى أن روسيا سترد على هجوم أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: بوتين أبلغنى أن روسيا سترد على هجوم أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 7:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 7:59 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه بأن روسيا سوف ترد على هجوم أوكرانيا على مطاراتها.

 

 

 


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