ترامب: بوتين أبلغنى أن روسيا سترد على هجوم أوكرانيا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه بأن روسيا سوف ترد على هجوم أوكرانيا على مطاراتها.