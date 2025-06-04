حماس تدين استمرار الوفيات بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل

أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، استمرار الوفيات بين الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وجاء في بيان للحركة عبر منصة تليجرام "تتواصل جرائم الإعدام البطيء بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال، حيث ارتقى الأسير المسن محمد إبراهيم حسين أبو حبل (70 عاماً) من غزة، مما يرفع عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا منذ بداية الإبادة الجماعية إلى (71) شهيداً".

وحذرت حماس "من استمرار عمليات التعذيب والتنكيل التي يمارسها الاحتلال الفاشي بحق أسرانا البواسل، في سادية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً"، بحسب البيان.

وأكدت الحركة على أنها باقية "على العهد مع أسرانا الأحرار، الذين لن تنكسر إرادتهم أمام بطش الاحتلال، ولن يتزعزع إيمانهم بأن حريتهم قريبة مهما طالت عذابات السجون".

ودعت "كل الجهات الإنسانية والحقوقية للتحرك العاجل لإنقاذ الأسرى الذين يتعرضون للقمع والتعذيب الشديد والممنهج في سجون الاحتلال، ونهيب بجماهير شعبنا لتصعيد الحراك والإسناد دعمًا للأسرى ووفاءً لتضحياتهم وعذاباتهم"، وفقا للبيان.