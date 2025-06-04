13.629 مليار قيمة أرصدة الذهب بالاحتياطي النقدي نهاية مايو الماضي

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة العملات المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 34.809 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقابل 34.324 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه.

وبحسب "المركزي"، فقد زادت أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 50 مليون دولار، فيما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 41 مليون دولار، مقابل 194 مليون دولار.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل السابق عليه، بزيادة قدرها 382 مليون دولار.

ويتكوَّن الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وهي نسبة تُوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتُعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.