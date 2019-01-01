محافظ بني سويف يتفقد أعمال القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة»

تفقد المستشارهاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أعمال القافلة الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "نور حياة" بمقر الاستاد الرياضي بمدينة بني سويف، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس لعلاج أمراض العيون والحد من ضعف وفقدان الإبصار.

وتابع المحافظ جانبًا من أعمال إجراء المسح الطبي على المواطنين الذين توافدوا بكثافة على مقر القافلة بالاستاد الرياضي، مؤكدًا على أهمية المبادرة التي تعتبر رسالة أمل وطمأنة للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، ومشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض، حيث تستهدف المبادرة المسح الطبي للمواطنين وتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تعتبر حلقة في سلسلة من المبادرات التنموية والخدمية العديدة التي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تحسين الجوانب الحياتية للمواطنين، ضمن خطة ورؤية متكاملة تسعى الدولة وتترجمها الحكومة إلى واقع فعلي بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والتي تشهد مشاركة مجتمعية واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدني الذي يعد رقمًا محوريًا في معادلة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "نور حياة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، تستهدف مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصاروتوفير العلاج لغير القادرين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال محورين أساسين، حيث يتضمن المحور إجراء المسح الطبي في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات مصر، فيما يقوم المحور الثاني على التشخيص والعلاج المبكر للحد من حالات ضعف الإبصار.