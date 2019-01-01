يونكر يشيد بالمرشحة الألمانية لخلافته برئاسة المفوضية: «أوروبية صميمة»

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استقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، والتي تعد خليفته المحتملة في رئاسة المفوضية، في بروكسل اليوم الخميس.

وأشاد يونكر بفون دير لاين ووصفها بأنها "أوروبية صميمة"، وذلك عقب مباحثات في بروكسل اليوم.

وكتب رئيس المفوضية الأوروبية في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدت بالترحيب بفون دير لاين بأذرع مفتوحة في المفوضية الأوروبية اليوم. إنها أوروبية حقيقية، وأننا نتبنى الآراء ذاتها عندما يتعلق الأمر بالحديث عن مصالح الاتحاد الأوروبي".

وأعرب يونكر أيضا عن أمنياته لفون دير لاين بالوصول إلى "الأفضل" في البرلمان الأوروبي الذي يشهد انقساما حول الموافقة على ترشيحها.

يذكر أن فون دير لاين فوجئت بترشيحها خليفة ليونكر خلال القمة الأوروبية أول أمس الثلاثاء.

وتوجهت الوزيرة الاتحادية بالفعل إلى ستراسبورج أمس الأربعاء من أجل طلب الدعم من نواب البرلمان الأوروبي.

ومن المحتمل أن يجري انتخابها في منتصف يوليو الجاري، ولكن ليس مؤكدا حتى الآن حصولها على أغلبية في البرلمان الأوروبي.

وينتقد بعض نواب البرلمان الأوروبي ألا يصبح أحد المرشحين البارزين خلال الانتخابات الأوروبية رئيسا للمفوضية، ولكن يتم انتخاب مرشحة من الخارج على عكس المتوقع.