عضو بـ«الأطباء»: النقيب طلب لقاء النائب العام لبحث أزمة القبض على عضو بالمجلس

كشف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور إبراهيم الزيات، عن تفاصيل اجتماع مجلس النقابة الذى عقد أمس، مشيرا إلى أنه ناقش مشكلة أطباء شباب التكليف دفعة مارس 2020، ومشكلة القبض على عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.

وقال الزيات لـ«الشروق»، إن وفدا من مجلس النقابة برئاسة النقيب العام حسين خيرى، والأمين العام للنقابة إيهاب الطاهر، سيرتب لعقد لقاء مع وزيرة الصحة هالة زايد؛ وسينقلون خلاله رؤية شباب أطباء التكليف إلى الوزيرة، من أجل الوصول إلى حل وسط وإنهاء تلك الأزمة

وأشار إلى أنه بشأن مشكلة القبض على عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية، طلب النقيب العام للأطباء حسين خيرى لقاء النائب العام المستشار حمادة الصاوى لبحث المشكلة وحلها.

كانت النقابة العامة للأطباء خاطبت، النائب العام المستشار حمادة الصاوى بخصوص القبض على الدكتور محمد معتز مندور الفوال عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.

وقالت النقابة فى خطابها، إنه قد تم إلقاء القبض على الفوال على ذمة القضية رقم 558 لسنة ۲۰۲۰، وذلك على خلفية الرد على تصريحات رئيس الوزراء التى أثارت جموع الأطباء، علما بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974 قد نصت فى المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابى .

وأكدت النقابة أنه سبق مخاطبة النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعى مما يتسبب فى حالة قلق بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يوميا أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن، مطالبة النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الزميل لحين انتهاء التحقيقات معه.