أردوغان ينتقد بشدة الرد الفاشي على احتجاجات الطلاب الأمريكيين ضد الحرب في غزة

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أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، رد السلطات الأمريكية على احتجاجات متواصلة مؤيدة للفلسطينيين في جامعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وقال أردوغان في مؤتمر حول فلسطين في اسطنبول: "نحن، مثل بقية العالم، تابعنا الأحداث في جامعات أمريكية خلال الأسبوع الماضي باهتمام كبير".

وأشار أردوغان، إلى أن الطلاب المحتجين تعرضوا "للتهديد" في الكليات الغربية.

وأضاف: "لقد رأينا كيف أن أولئك الذين حاضرونا لسنوات حول الديمقراطية وحرية التعبير والتجمع أصبحوا فجأة فاشيين عندما يتعلق الأمر بإسرائيل ومصالح إسرائيل".

وكانت حكومة أردوغان نفسها قد تعرضت لانتقادات بسبب قمع احتجاجات طلابية وأكاديمية بعد أن عين الرئيس عميدا لا يحظى بشعبية في جامعة بوجازيجي، أكبر جامعة في البلاد، في عام 2021.

ويُذكر أن العديد من جامعات النخبة في الولايات المتحدة قامت بقمع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في غزة ومخيماتهم، من خلال استدعاء الشرطة والقيام بالعديد من الاعتقالات. وتتهم الجامعات بعض المشاركين بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية.

وأكد أردوغان، في خطابه، على دعمه من جديد لحركة حماس الفلسطينية.