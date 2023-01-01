مستشار الرئيس الفلسطيني: نواصل الدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة ضد الاحتلال

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن وجود الاحتلال الإسرائيلي سبب عدم الاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أن التصعيد الأخير مُتسق مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حل الدولتين.

وأضاف «الهباش»، خلال مُداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن المجتمع الدولي عليه تحمل مسئولياته إزاء التصعيد الإسرائيلي الغاشم في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية صاحبة الوصاية على إسرائيل ومشروعها الصهيوني، وتتحمل المسئولية عن جرائم الاحتلال، مُشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن مدينة جنين ومخيمها نموذج لما يجري في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني يواجه حربًا ضروسًا؛ تقودها الولايات المتحدة في الساحات الدولية.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين ما زال مستمرا منذ أمس الاثنين، وسط استشهاد 10 مواطنين، وإصابة نحو 100، بينهم 20 في حالة حرجة، ونزوح مئات المواطنين عن منازلهم.

وكانت جامعة الدول العربية، قد دعت إلى تحرك عربي عاجل من خلال القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي.

جاء ذلك ضمن قرار لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورة غير عادية برئاسة مصر.

وبحث الاجتماع سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة ومخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة.