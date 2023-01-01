حماس: عملية الدهس في تل أبيب رد أولي على جرائم الاحتلال في جنين

قالت حركة حماس، إن عملية الدهس في تل أبيب وسط إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تمثل "الرد الأولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي" في جنين بالضفة الغربية.

وصرح حازم قاسم الناطق باسم حماس، في بيان، بأن "العملية البطولية في تل أبيب، هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين، وتطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه".

وبحسب مصادر إسرائيلية، أصيب 6 إسرائيليين، على الأقل، في عملية دهس شمالي تل أبيب فيما تم إطلاق النار على فلسطيني يشتبه بتنفيذ العملية وسط ترجيحات بأنها تمت على خلفية قومية.

كانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، نقلت عن الشرطة القول إن 6 أشخاص، على الأقل، أصيبوا في حادث دهس وإطلاق نار، بشارع بنحاس روزين، شمالي المدينة.

وذكرت الصحيفة أن مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر منفذ الهجوم وقد سقط قتيلا في موقع الحادث.

وجاءت العملية في وقت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوان على مخيم جنين للاجئين منذ فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين وأكثر من 100 مصاب وصفت حالة 20 منهم بالخطيرة.