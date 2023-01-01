تونس: تدهور الوضع الصحي للسياسي الصحبي عتيق المضرب عن الطعام منذ 54 يوما

قال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في تونس سمير ديلو، اليوم الثلاثاء، إن القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية الصحبي عتيق، يواجه وضعا صحيا "متدهورا" في السجن.

وأكد المحامي ديلو، في مؤتمر صحفي لـ"جبهة الخلاص الوطني" المعارضة للرئيس قيس سعيد، أن "عتيق اليوم هو ما بين الحياة والموت".

ويخوض السياسي اضرابا عن الطعام منذ 54 يوما وفق محاميه.

وقالت زوجته إنه في حالة انهاك شديد ويواجه صعوبات في المشي.

أوقف عتيق في مطار قرطاج الدولي في السادس من مايو الماضي بينما كان متوجها إلى تركيا للمشاركة في محاضرة دولية، وأودع السجن بعد أيام لاتهامه بتبييض أموال.

وتؤكد هيئة الدفاع أن القضية ملفقة وتقوم على شهادة مزورة لواشي.

وأضاف ديلو اليوم الثلاثاء، أن الواشي الموقوف في السجن أيضا تراجع عن شهادته ومع ذلك لم يصدر القاضي قرارا بالإفراج عن عتيق.

ويقبع في السجن معارضون لحكم الرئيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية بالبلاد في 2021، من بينهم زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وهما من قيادات الحركة إلى جانب قيادات أخرى من جبهة الخلاص الوطني وسياسيين مستقلين.

ويواجه الموقفون اتهامات بشبهة التآمر على أمن الدولة.

وتقول المعارضة أنها اتهامات ملفقة وسياسية وتفتقد إلى اثباتات قانونية.