طرح الملصق الدعائي لفيلم الشاطر تمهيدا لعرضه 16 يوليو المقبل

نشر صناع فيلم "الشاطر" الملصق الدعائي الرسمي للعمل عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ تمهيدًا لطرحه بدور العرض في مصر يوم 16 يوليو الجاري، وفي جميع دول الخليج العربي يوم 31 من الشهر نفسه.

الفيلم من بطولة أمير كرارة، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، وعادل كرم، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "سينرجي".

وتدور أحداث "الشاطر" في إطار أكشن كوميدي، حول شخصية دوبلير محترف في تنفيذ المشاهد الخطرة في السينما، يدخل في قصة حب مع فتاة، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الكوميدية المثيرة.

ويعد "الشاطر" عودة لأمير كرارة إلى شاشة السينما منذ آخر أفلامه "البعبع" عام 2023، الذي شاركته بطولته ياسمين صبري، رغم ظهوره كضيف شرف في عدد من الأفلام، كان آخرها "المشروع إكس" بطولة كريم عبد العزيز، الذي عُرض خلال موسم عيد الأضحى الماضي.