أسوشيتد برس: إيران تحتفظ بـ 21 مليون برميل نفط في مخازن عائمة

صرح سمير مدني المؤسس المشارك لموقع تانكر تراكرز لوكالة أنباء أسوشيتد برس (ا ب) بأن مجموعة المراقبة استخدمت صورا من قمر كوبيرنيكوس-2 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لتحديد أنواع ناقلات النفط الإيرانية الموجودة في مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحددوا 10 ناقلات عملاقة من فئة "ناقلات الخام الكبيرة جدا" والتي يمكن لكل منها استيعاب مليوني برميل من النفط وناقلة واحدة من فئة "سويس ماكس" تستوعب مليون برميل في خليج عمان حتى يوم الأحد، مما يصل في مجمله إلى 21 مليون برميل.

وقالت المجموعة على منصة إكس إن إيران قد تحتفظ بالنفط في مخازن عائمة "لتنظيم الصادرات بشكل أفضل وسط الاضطرابات"، أو في حالة حدوث اضطرابات في جزيرة خرج.

وتضم جزيرة خرج التي ضربتها الولايات المتحدة خلال الحرب محطة تصدر إيران من خلالها معظم نفطها.