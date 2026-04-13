الإثنين 13 أبريل 2026 8:51 ص القاهرة
مقتل 5 أشخاص بضربات أمريكية استهدفت قاربين بشرق المحيط الهادئ

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 أبريل 2026 - 8:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أبريل 2026 - 8:13 ص

 قال الجيش الأمريكي يوم الأحد إن غارات أمريكية على قاربين يحملان مهربي مخدرات مشتبه بهم في شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية على منصة إكس إن خمسة من "إرهابيي المخدرات الذكور" قتلوا في "غارتين نشطتين فتاكتين" على قاربين تزعم الولايات المتحدة أنهما "كانا يعبران مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ ويشاركان في عمليات تهريب مخدرات".

وأضافت القيادة الجنوبية أن شخصا واحدا نجا من الغارات، التي وقعت يوم السبت.

وفي الأشهر الأخيرة أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بشن هجمات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

ويقول منتقدون إن الهجمات المميتة في المياه الدولية تنتهك القانون الدولي. ووفقا للأرقام الرسمية، فقد قتل بالفعل أكثر من 130 شخصا.


