حملة بيطرية لجمع الكلاب الضالة بالممشى السياحي في بورسعيد ونقلها إلى الشيلتر

قال الدكتور طارق فرنسيس جاد، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، إنه تم تنفيذ حملة لجمع الكلاب الضالة، بإشراف الدكتورة سوسن إبراهيم، نائب مدير عام المديرية، وإشراف الدكتورة مريم شعبان، مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري ببورسعيد أن الحملة أسفرت عن ضبط ونقل عدد كبير من الكلاب الضالة إلى الشيلتر المخصص بنطاق حي الجنوب.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة منظمة تستهدف الحد من انتشارها داخل المناطق السكنية، مع مراعاة تطبيق أساليب التعامل الآمن والإنساني.

وأضاف الدكتور طارق فرنسيس: نسعى لاستمرار تكثيف الحملات بمختلف الأحياء، وإجراء التطعيم والتعقيم، مع نقل الكلاب الضالة إلى أماكن الإيواء المجهزة، التي توفر بيئة مناسبة وآمنة للحيوانات، في إطار خطة متكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يضمن الحد من المخاطر والحفاظ على المظهر الحضاري، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.