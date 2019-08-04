الجيش السوري يعثر على مدرعات وعربات لمسلحين بريف حماة الشمالي

عثرت وحدات الجيش السوري، خلال أعمال تمشيط القرى والبلدات التي حررها مؤخرا في ريف حماة الشمالي الغربي، على مدرعات وعربات وأسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد، أن عناصر الهندسة في الجيش واصلوا أعمال تمشيط المناطق التي طهرها الجيش مؤخرا من الإرهاب بريف حماة الشمالي الغربي على محور قريتي الجبين وتل ملح ومحيطهما، وعثروا على أسلحة وآليات بينها دبابة (ت 55) ومركبات دفع رباعي، وعدد من السيارات المزودة برشاشات (دوشكا) وقذائف (بي 10) وقاعدة (م . د) وقواذف (هاون) عيار من 62 إلى 120 و25 صندوق ذخيرة رشاشات.