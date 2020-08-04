أنباء عن مقتل 18 شخصا في هجوم على مخيم في الكاميرون

قال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء، إن المفوضية تنشر فريقا للطوارئ في شمال الكاميرون بعد مقتل 18 شخصا على الأقل من النازحين داخليا في هجوم تفجيري استهدف مخيما مؤقتا.



وصرح المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش فى مؤتمر صحفى من جنيف بأن جماعة بوكو حرام الإسلامية الإرهابية يشتبه فى أنها وراء الهجوم الذي وقع فى وقت مبكر يوم الأحد.



وأصيب 11 شخصا آخرين في الحادث االذي وقع بالقرب من قرية نجوتشيوي بالقرب من الحدود النيجيرية.



وقال بالوش إنه كانت هناك زيادة كبيرة في الحوادث العنيفة التي ارتكبتها بوكو حرام وجماعات مسلحة أخرى في منطقة أقصى شمال الكاميرون في تموز/يوليو.



وتستضيف المنطقة التي تقع بين نيجيريا وتشاد نحو 322 ألف نازح كاميروني بالإضافة إلى 115 ألف لاجئ نيجيري.



وشهدت الكاميرون 87 هجوما لبوكو حرام على حدودها الشمالية مع نيجيريا حتى الآن هذا العام.



وقال بالوش: "الحادث هو أيضا تذكرة محزنة لكثافة ووحشية العنف في منطقة حوض بحيرة تشاد الأوسع"، مشيرا إلى 3 ملايين شخص أجبروا على الفرار في شمال شرق نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر.



وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص على أيدي الأصوليين السنَّة منذ عام 2009 .