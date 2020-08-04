«التموين» تستكمل صرف حصص دعم أصحاب البطاقات.. و«الزراعة»: العودة لجميع الموظفين باستثناء المصابين والذين حُرموا من إجازة العيد.. وانتظام العمل بـ«الصحة» والمكاتب التابعة لها.. وغرف عمليات الأوقاف تواصل مراقبة التزام المساجد





يعود الدولاب الحكومى من وزارات وجهات حكومية مختلفة إلى العمل اليوم الثلاثاء للعمل بكامل طاقتها، للمرة الأولى منذ حوالى 5 أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وطبقا لقرارات الحكومة فإنه سيتم استمرار العمل بالمقاهى والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل بنسبة إشغال 50% كحد أقصى، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية «المولات» فى الـ10 مساء.

وقررت الحكومة أيضا استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال فى تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

وتضمنت الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، وسيتم النظر لاحقًا فى إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، للحدائق والمتنزهات التى يتم الدخول إليها عن طريق التذاكر، لسهولة التحكم فى عدد الزائرين من خلال التذاكر التى سيتم طباعتها يوميا.

وشملت القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

ونصت القرارات على الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، بدءا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبى أولا بأول.

وكشف مصدر بوزارة التموين، أن الوزارة ستستكمل بدءا من اليوم ضخ سلع البطاقات التموينية عن شهر أغسطس الجارى، مشيرا إلى رجوع حوالى 20% من المخابز المختصة بصرف حصص دعم المواطنين، إلى العمل مرة أخرى، وذلك بعد حصولهم إجازة العيد.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد القرش، إن دولاب العمل فى الوزارة سيعود اليوم الثلاثاء بكامل طاقته، باستثناء المصابين أو من لديهم ظروف خاصة، وأيضًا العاملين بقطاعات حماية الأراضى والطب البيطرى الذين حُرموا من إجازة العيد.

وتنتظم اليوم الثلاثاء جميع الخدمات بوزارة الصحة، بعد توقفها طوال فترة عيد الأضحى والتى استمرت من الخميس وحتى الاثنين، حيث توقفت جميع الخدمات بمكتب الصحة ما عدا الضرورية منها.

وتوقف العمل بالصحة لم يكن كليا حيث استمرت الخدمات المنتظمة والمستمرة فى العطلات، وهى تطعيم الالتهاب الكبدى B خلال 24 ساعة من الولادة فى مكاتب الصحة من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، كما استمرت خدمات أخذ عينة الغدة الدرقية والتمثيل الغذائى لعمر 3 إلى 7 أيام، والإبلاغ عن الوفاة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

وتواصل وزارة القوى العاملة، إجراءاتها الاحترازية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، من حيث تعقيم ديوان عام الوزارة، والتأكد من ارتداء الموظفين للكمامات، فضلا عن توقيع الكشف الحرارى على الوافدين لمقر الوزارة، مع عودة طاقات العمل بصورة تدريجية داخل ديوان عام الوزارة.

ويعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعات دورية لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها تطورات التحول الرقمى فى الخدمات التى تقدمها الوزارة، بالإضافة إلى مستجدات تطوير مراكز التدريب والتأهيل، حيث تستعد الوزارة لافتتاح مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالقاهرة خلال الفترة المقبلة.

وبالمثل فى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تواصل الوزارة إجراءاتها الاحترازية من خلال أعمال التعقيم لديوان عام الوزارة، فضلا عن متابعة ملفات العمل خلال الفترة الحالية، أبرزها متابعة تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ.

وتستكمل وزارة الأوقاف، إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال متابعة التزام المساجد بقرارات الوزارة بعد عودة الصلوات الخمس، فضلا عن الاستعداد لعرض التصور النهائى للعودة التدريجية لصلاة الجمعة على لجنة مكافحة فيروس كورونا بمجلس الوزراء فى اجتماعها المقبل.