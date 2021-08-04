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ألمانيا تسجل 3571 إصابة و25 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 9:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 9:47 ص
سجلت السلطات الصحية الألمانية 3 آلاف و571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و25 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و777 ألفا و446 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة به إلى 91 ألفا و704 حالات وفاة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع إلى 3 ملايين و659 ألفا و900 شخص حتى الآن.

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