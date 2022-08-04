 ظافر العابدين يروج لأغنية زوجته fire - بوابة الشروق
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ظافر العابدين يروج لأغنية زوجته fire


نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 11:53 م | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 11:53 م
قام الفنان ظافر العابدين بالترويج لأحدث كليبات زوجته المغنية والممثلة الإنجليزية جوان فاريل، والتي تحمل اسم fire، حيث نشر مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق: سعيد بمشاركتكم مقطع من أغنية زوحتي fire.

يذكر أن الفنان ظافر العابدين ظهر في كليب الأغنية التي قام بإنتاجها أيضا، والتي تم طرحها اليوم الخميس، عبر قناة جوان فاريل الخاصة على "يوتيوب".

والاغنية تأليف وألحان جوان، بالتعاون مع المغني الإنجليزي رمزي، والكليب من إخراج مجدي سميري.

يذكر أن جوان فاريل اعتزلت التمثيل بعد زواجها من الفنان التونسي ظافر العابدين، واتّجهت للغناء قبل سنوات، وتقوم بالغناء في العديد من الحفلات الموسيقية ببريطانيا، كما تقدم عروضا في لندن وكندا واليابان، وغيرها من دول العالم.



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