القاهرة: إخلاء 5 منازل مجاورة لعقار الساحل المنهار وجارٍ البحث عن مفقودين حتى الآن

- محمدى: وفاة 4 أفراد حتى الآن ونقل 7 مصابين لمستشفى معهد ناصر

انهار عقار مكون من أرضي وأربعة طوابق بـ 10 حارة الزهيرى من شارع جاد المولى بحى الساحل شمال محافظة القاهرة، أمس السبت، وسادت حالة من الذعر بين الأهالى داخل العقارات المجاورة للمنزل المنهار فور تصاعد أعمدة الأتربة وأصوات الحوائط المتساقطة.

•أعمال هدم بدون تصريح وراء سقوط المنزل

أكد محافظ القاهرة، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب انهيار العقار هو عمل أحد سكان الطابق الأول بالعقار المنهار بأعمال مخالفة دون تصريح من الحى بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره، موضحًا أن النيابة العامة تباشر التحقيقات.

• تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة

على الفور انتقل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة، إلى موقع الحادث وتقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له، وإخلاء العقارات المجاورة له كإجراء احترازي حفاظًا على السكان دون المنقولات لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

• توجيهات بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وإعانة المتضررين

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية المكثفة لمصابى الحادث بعد نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر، وصرف إعانات عاجلة للمتضررين، مشيرًا إلى تواجد قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمكان الحادث، لمتابعة عمليات رفع الأنقاض العقار المنهار.

• القبض على المتسبب فى انهيار العقار

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مالك الشقة التي كان يتم بها أعمال توسعة مخالفة وتسببت في انهيار العقار بحى الساحل، كما أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية باستدعاء مسئولي حي الساحل لسماع أقوالهم حول انهيار العقار، حيث استعلمت عن تاريخ بناء المنزل وهل صادر له قرار إزالة أو تنكيس أو ترميم من قبل.

• 7 مصابين داخل مستشفى معهد ناصر و4 جثث حتى الآن

قال رئيس حى الساحل، أحمد محمدى، إن العقار المنهار، مكون من أرضي وأربعة طوابق، موضحًا أن سبب الانهيار هو قيام المالك فى الطابق الأول بأعمال مخالفة بدون تصريح أسفرت عن سقوط المبنى، ووفاة 4 أفراد حتى الآن وإصابة 7 حالات ونقلهم لمستشفى معهد ناصر.

• إخلاء 5 عقارات لحماية القاطنين بمحيط المنزل المنهار

وأشار محمدى لـ"الشروق"، إلى إخلاء 5 عقارات مجاورة للعقار المنهار حفاظًا على أرواح القاطنين بالمنطقة لحين مرور اللجنة الهندسية على تلك العقارات للتأكد من مدى تأثرها بالعقار المنهار كإجراء احترازى، قائلًا:" اللجنة نزلت موقع الحادث وتتابع عملها وسيتم التنسيق بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وإعانات المتضريين.

• جارِ البحث عن المفقودين أسفل الأنقاض

وأضاف رئيس حى الساحل أن العقار المنهار أسفر عن 4 حالات وفاة حتى الآن وإصابة 7 آخرين تم نقلهم للمستشفى، ذاكرا أن الجهات المختصة تواصل عمليات البحث عن ناجين أسفل أنقاض العقار المنهار، مردفًا:" إن شاء الله عددهم مش كتير حوالى 2 أو 3 أشخاص".