كشفت صحيفة «والا» العبرية، بأن الشاباك أعد مخبأ القيادة تحت الأرض في القدس؛ ليتحصن به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقادة الأمن، وسط ترقب لهجوم إيراني.

وقال الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إن المخبأ مُحصن ومجهز بكل وسائل القيادة والسيطرة، ويتصل بجميع المخابئ الأخرى.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «بلاده تخوض حربا متعددة الجبهات ضد إيران»، مشيرًا إلى أنها «مستعدة لكل السيناريوهات الدفاعية والهجومية».

وأضاف في كلمة، اليوم الأحد، أن «حكومته ستواصل ممارسة الضغط العسكري على حماس، حتى إعادة جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب».

وأشار إلى أن «التقارير بشأن مفاوضات صفقة الأسرى غير صحيحة»، زاعمًا أن «حماس هي من تمنع التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين برفضها للخطوط العريضة».

وادعى أن «حماس غير مستعدة للقبول بأي آلية تمنع مرور الأسلحة والمسلحين إلى شمال قطاع غزة»، وفقًا لتعبيره.