مسئول إسرائيلي: نتنياهو ديكتاتور ويريد أن تعمل كل الأنظمة لصالحه

قال مسئول أمني إسرائيلي كبير لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من يقرر بنفسه ولا يستطيع أحد فعل شيء.

ووصف المسئول نتنياهو بالديكتاتور، مضيفاً أنه يريد أن تعمل كل الأنظمة لصالحه.

وتابع المسئول: نحن نفقد السيطرة على الحكم في البلاد لصالح رئيس وزراء ضعيف لا يفكر إلا في حساباته.

وقال نتنياهو في فيديو نشره عبر منصة إكس في وقت سابق اليوم إنه مستعد لقطع شوط طويل جدا من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين مع الحفاظ على أمن إسرائيل.

وأضاف: التزامنا يتناقض تماما مع التسريبات والإحاطات الكاذبة بشأن قضية إطلاق سراح المحتجزين.

وزعم نتنياهو أنه لم يضف مطلبا واحدا إلى الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مشيراً إلى أن الحركة هي التي طالبت بإجراء عشرات التغييرات عليها.