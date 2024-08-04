إصابة 6 أشخاص بإطلاق نار جنوب إسرائيل

ذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن 6 أشخاص أصيبوا بعملية إطلاق نار عند مفرق "نفاتيم" جنوب إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قُتل إسرائيليان وأصيب مثلهما بجروح خطرة في عملية طعن وقعت وسط مدينة حولون قرب تل أبيب، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين إلى حمل السلاح واستخدامه.

وأطلق منفذ عملية الطعن، النار على إسرائيليين في شارع موشيه ديان وسط مدينة حولون ثم انتقل إلى موقع آخر وطعن آخرين قبل أن يطلق شرطي النار عليه ويصيبه بجروح حرجة.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة) إن الهجوم وقع في حولون في 3 ساحات، الأولى عند مدخل الحديقة في شارع موشيه ديان حيث أعلن عن مقتل امرأة، والثانية عند محطة للحافلات قرب محطة الوقود، والثالثة عند مدخل موقف الحافلات في شارع دان شمرون.