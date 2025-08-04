محافظ الشرقية: المشاركة الواسعة تعكس وعي المواطنين في دعم استقرار الوطن

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن اللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية شهدت توافدًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح أبوابها، وذلك للإدلاء بأصواتهم في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأوضح محافظ الشرقية، أن هذا الإقبال يعكس حرص أبناء المحافظة على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في أجواء منظمة وآمنة، مما يعكس وعيهم ومسئوليتهم الوطنية تجاه الوطن.

ودعا محافظ الشرقية جموع المواطنين للنزول والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الانتخابي وممارسة حقوقهم الدستورية في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن المشاركة تعكس وعي وإرادة أبناء المحافظة في دعم استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ويتنافس على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية، التي يبلغ عددها 7 مقاعد، 24 مرشحًا، بينهم 11 مرشحًا مستقلًا، و5 مرشحين عن حزب "مستقبل وطن"، ومرشحين اثنين عن حزب "مصر الحديثة"، ومرشحين اثنين عن حزب "المؤتمر"، ومرشح واحد عن حزب "الوفد"، ومرشح واحد عن حزب "الاتحاد"، ومرشح واحد عن حزب "الشعب الجمهوري"، ومرشح واحد عن حزب "حماة الوطن".

كما تقدمت القائمة الوطنية "من أجل مصر" بطلبات الترشح على مقاعد القائمة عن الدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا)، التي تضم محافظات الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث ضمت القائمة 6 مرشحين عن محافظة الشرقية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا وناخبة، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا، تتضمن 844 لجنة فرعية.





