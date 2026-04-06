حكم قضائي في أمريكا يلزم السلطة الفلسطينية بدفع 655 مليون دولار تعويضات

أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك الأمريكية، تفعيل حكم صدر عام 2015 في قضية "سوكولوف ضد السلطة الفلسطينية"، والذي يلزم منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدفع تعويضات بقيمة 655.5 مليون دولار تعويضا عن هجمات تعود إلى فترة الانتفاضة الثانية، وفق زعمهم.

وجاء هذا القرار عقب حكم غير مسبوق أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في مايو 2025، أقرت فيه بوجود اختصاص قضائي للمحاكم الأمريكية للنظر في قضايا الإرهاب الدولية ضد السلطة الفلسطينية، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ورُفعت الدعوى الأصلية عام 2004 ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من قبل 10 عائلات أمريكية خلال الانتفاضة الثانية.

وفي عام 2015، قضت هيئة محلفين بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسئولتان عن تلك الهجمات، وألزمتهم بدفع تعويضات بقيمة 655.5 مليون دولار، بحسب ادعائهم.

غير أن السلطة استأنفت الحكم بحجة عدم وجود اختصاص قضائي محلي، وقبلت محكمة الاستئناف هذا الدفع، معتبرة أنه لا توجد صلة كافية بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، وألغت الحكم.

ولكن بعد عدة تعديلات تشريعية في الكونجرس، من بينها قانون "تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي نص على أن بعض سلوكيات الجهات الأجنبية قد تعد اعترافا باختصاص المحاكم الأمريكية.

وفي مايو 2025، أيدت المحكمة العليا الأمريكية موقف الأمريكيين، معتبرة أن هناك اختصاصا قضائيا بالفعل.