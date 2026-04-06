تنظيم الاتصالات: ندرس طرح شريحة محمول للأطفال بمحتوى آمن

قال المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن وزارة الاتصالات بالتعاون مع الشركات الأربع المشغلة للمحمول، تدرس طرح شريحة مخصصة للأطفال، تهدف إلى توفير محتوى رقمي يلائم فئة الأطفال.

وأضاف خلال برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر «الحدث اليوم» أن الهدف حماية الأطفال من أي محتوى ضار، مع السماح لهم في الوقت ذاته بالوصول إلى المحتوى التعليمي الجيد، نظرا للأهمية المتزايدة للرقمنة في العملية التعليمية اليوم.

وفي سياق آخر، رد على طلب شركات المحمول رفع أسعار الخدمات، موضحا أن عملية التسعير في السوق المصري، الذي يضم أربع شركات ومئات الباقات، هي «عملية دائمة وتحدث بصورة عادية» تخضع لضوابط التراخيص عبر إرسال الشركات مقترحاتها للجهاز الذي يقوم بدراستها والرد عليها.

وشددعلى أن الجهاز سيعلن للرأي العام والمواطنين في حال حدوث أي «تغيير جذري» في أسعار جميع الباقات، مؤكدا أن «هذا الأمر لم يتم حتى الآن».