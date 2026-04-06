لندن تنفي استهداف مدمرة بريطانية قبالة لبنان

نفت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة، صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض سفينة حربية بريطانية لهجوم قبالة السواحل اللبنانية في شرق البحر المتوسط، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمت للواقع بصلة.

وأوضح مصدر في الوزارة أن المزاعم بشأن استهداف المدمرة "إتش إم إس دراجون" أو تعرضها لنيران من حزب الله عن طريق الخطأ، غير صحيحة تماما.

وكانت تقارير إعلامية، من بينها ما نشرته القناة 14 الإسرائيلية، قد أشارت إلى احتمال إصابة السفينة بصاروخ أُطلق من لبنان، استنادا إلى تقديرات إسرائيلية، إلا أن لندن سارعت إلى نفي هذه الروايات بشكل قاطع.

وتعد المدمرة من طراز 45 التابعة لـ البحرية الملكية البريطانية، ونُشرت في شرق البحر الأبيض المتوسط ضمن مهمة تهدف إلى حماية القواعد الجوية البريطانية في قبرص، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وأشار المصدر إلى أن السفينة جزء من منظومة انتشار عسكري أوسع في المنطقة، تتولى مهام الدفاع عن القواعد البريطانية والدول الحليفة، لا سيما في مواجهة التهديدات الجوية مثل الطائرات بدون طيار (درونز)، بما في ذلك تلك المرتبطة بإيران.

وجاء هذا النفي بعد انتشار شائعات على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، تحدثت عن تعرض سفينة بريطانية لهجوم من جماعة مسلحة في لبنان نتيجة خطأ في التعرف عليها، وهي روايات أكدت الجهات الرسمية البريطانية عدم صحتها بالكامل.



