حماس: نطالب مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال لوقف المأساة الإنسانية بغزة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن حكومة الاحتلال تمارس أبشع صنوف التعذيب والانتقام الوحشي والإذلال والقتل البطيء ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وأضاف في كلمة مصورة، مساء الاثنين، أن هذه الانتهاكات وجرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال بحق قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وبحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه ومراكز احتجازه تعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلّب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقفها وإنهائها فورًا.

وأشار إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية أمام تصاعد هذه الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأسراه، يحمّلهم جميعًا المسئولية السياسية والأخلاقية والإنسانية عن تداعياتها ونتائجها الخطيرة.

وتابع: «نجدّد تأكيدنا على استعدادنا للتعامل بإيجابية مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو في قطاع غزة، وضرورة إجبار الاحتلال على فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء شعبنا».

ودعا حمدان، أعضاء مجلس الأمن إلى الضغط على الاحتلال لوقف المأساة الإنسانية في قطاع غزة، التزامًا بالقانون الدولي الإنساني، الذي يحمّل القوة القائمة بالاحتلال المسئولية عن توفير ما يلزم لحياة السكان، وتأمين الغذاء والدواء والمياه لهم، وكل ما يلزم للحياة الكريمة.

ودعا كذلك بالعمل على وقف سياسة التجويع الجماعي التي ترقى إلى جريمة حرب، والضغط بقوة لوقف العدوان والحصار.