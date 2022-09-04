دياب: الأندية المشاركة في إفريقيا؟ لم نحقق العدالة ولكن «كاف» وضعنا في مأزق

علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة على إرسال أسماء الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "الاتحاد الإفريقي لم يكن سينتظرنا لتحديد الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا، وحدد موعد 30 يوليو، لذلك اخترنا الأقرب للعدالة الكاملة، ولكنها لم تحقق ذلك، ولكن هذا سيتحقق في الموسم القادم بعد تحديد موعد لنهاية الدوري".

وأردف: "نبحث مع الشركة الراعية عن أنشطة لجذب المشجعين للحضور في مباريات الدوري، لأن ثقافة الحضور إلى المدرجات قلت بسبب الفترة الكبيرة التي لم يكونوا يحضرون فيها".

وأكمل: "نحن شعب يُصدر الصورة التي تليق به، أوجه رسالة لهم أنتم تدعمون فريقكم من خلال التذاكر وتُعطيه الروح والدعم في الملعب، إذًا ما الداعي للخروج عن الروح الرياضية؟، هذا ما يُعطل العودة الكاملة للجماهير".

وأتم: "نحن نعمل تجربة مُشابهة لما حدث في إنجلترا في وقتٍ سابق عندما عادت الجماهير بالتدريج، وفي كل دوري توجد عقوبات على الجماهير، ونحن نؤسس من جديد لعودة الجماهير ولذلك وجب الحذر ووضع قواعد".