النائب محمد زين الدين يوجه طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة استعدادا لفصل الشتاء

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، الزراعة، الري، الكهرباء، والبيئة، بشأن خطة الاستعداد مبكرا لموسم الشتاء.

وقال النائب: مع ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وبينها مصر، ومع قرب دخول فصل الشتاء من المتوقع أن يشهد سقوط كثيف للأمطار يصل إلى حد السيول في بعض المناطق، وهو ما يتطلب خطة محكمة للتعامل.

وأشار النائب إلى أنه في السنوات الماضية وعلى الرغم من مطالبة الحكومة بإعداد خطة متكاملة للتعامل مع مشكلات الأمطار، إلا أن عدد من المحافظات وخصوصا الساحلية شهدت العديد من المشكلات أدت لإغلاق الطرق وغيرها.

وأكد زين الدين في طلب الإحاطة، أن هناك إشكالية كبيرة نواجهها تتمثل في عدم قدرة شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق على استيعاب كميات الأمطار، وهو ما ينجم عنه مشكلات كبيرة في غرق الشوارع.

وقال النائب: لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هناك مشكلات مع أعمدة الإنارة غير المؤمنة والتي تسببت في حالات صعق بعدد من المحافظات.

وطالب محمد زين الدين، الحكومة بتشكيل مجموعة وزارية لوضع خطة متكاملة للاستعداد لفصل الشتاء في ضوء التغيرات المناخية، وفي مقدمتها رفع كفاءة مخرات السيول وكذلك تجهيز شبكات الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار.

ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة أيضا بعمل صرف منفصل لمياه الأمطار عن الصرف الصحي لتقليل الضغط على الشبكات الحالية من ناحية، وللاستفادة من هذه المياه من ناحية أخرى، مشددا على ضرورة قيام وزارة الكهرباء بتأمين أعمدة الإنارة ومراجعتها على النحو الذي يحافظ على حياة المواطنين.

وشدد زين الدين، على الإدارات المحلية بجميع المحافظات وفي مقدمتها المدن الساحلية، بالاستعداد الجيد ومراجعة رفع كفاءة الطرق، وكذلك تجهيز المعدات اللازمة للتعامل الفوري مع الأمطار لمنع أية آثار سلبية تؤثر على حياة المواطنين.