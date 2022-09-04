هاجمت الإعلامية أسما إبراهيم، الدعوة التي أطلقها الفنان محمد عطية بشأن تفضيل المساكنة بين الرجل والمرأة قبل الزواج لتجنب حالات الطلاق المتزايدة في الوطن العربي.



وقالت، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "هو في إيه؟ هنروح على فين تاني؟ مهما كان التقدم والتطور، إحنا مجتمع شرقي مسلم ومسيحي بيرفض ده، ومينفعش أصلا ده يتقال من فنان المفروض قدوة لشباب كتير".



وتابعت: "‏الحرية الشخصية لا تُخوّل فعل المنكر علانية، فالأمة كالسفينة رمي المفسد لنفسه منها أهون من خرقه لها، فالذنب العام الصغير أعظم من الخاص الكبير".



كان محمد عطية أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته الأخيرة حول تأييد فكرة المساكنة، حيث قال في مقابلة تلفزيونية مؤخرًا: "لو أنا بحب إنسانة، ليه ندخل المجتمع والقوانين بينا؟ الأنسب نتجوز من غير عقد زي المساكنة، لأن المعظم بيتجوز عمياني مع أن الجنس جزء مهم في العلاقة، وأغلب حالات الطلاق بتحصل بسبب عدم توافق الحياة الجنسية، فالأفضل نعيش مساكنة ونشوف ينفع نعيش مع بعض ولا لأ".