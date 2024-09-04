المؤبد لـ3 متهمين بخطف طفل واحتجازه وطلب فدية من أهله في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص، وهم كل من: "م.ا.م"، سائق، و"ا.م.ا"، عامل بشركة، و"م.ف.ال"، عامل بفرن، بالسجن المؤبد، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بخطف "م.ع.م" طالب، بالإكراه واحتجازه عنوة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 2389 لسنة 2024 جنايات برج العرب إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي حول قيام 3 أشخاص بخطف طفل، وطلب فدية من أسرته، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى إثر تلقي الشرطة بلاغًا من الأهالي مفاده أنه حال سير المجني عليه في الطريق العام، عائدًا إلى منزله، استوقف مركبة "توكتوك" قيادة المتهم الأول، وطلب منه توصيله إلى منزله.

وأضافت التحقيقات، المعززة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وأثناء سيرهما في منتصف الطريق، استقلا المتهمان الثاني والثالث، المركبة معهما، وحال وصولهم إلى أحد الطرق الهادئة، قاما بإسدال الستائر، وكمما وجه المجني عليه بقطعة قماش.

ولفتت التحقيقات المستندة لأقوال شهود الإثبات، إلى أن المتهمين أشهروا في وجه المجني علية أسلحة بيضاء، مهددين إياه؛ حال الاستغاثة أو المقاومة، وقاموا جميعًا باقتياده إلى منزل أحد المتهمين، وتم احتجازه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من اختطافه "دون وجه حق".

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين طلبوا من المجني عليه إعطائهم رقم الهاتف المحمول الخاص بوالدته، ثم تواصلوا معها، وطلبوا منها فدية عبارة عن مبلغ مالي، نظير إطلاق سراحه، فقامت بإبلاغ الشرطة. وبتقنين الإجراءات، وتتبع خط سير المتهمين، والمكالمات الهاتفية، تمكن فريق البحث الجنائي من ضبطهم، والهاتف المستخدم في عملية الاتصال، وتحريزهم، وتم إطلاق سراح المجني عليه.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقهم حكمها المُقدم.