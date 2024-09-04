جيبوتي تتوقع قبول إثيوبيا عرضها بالحصول على حق وصول حصري لأحد موانئها

تتوقع حكومة جيبوتي، أن تقبل إثيوبيا عرضها بالحصول على حق وصول حصري إلى أحد موانئها، وهو اقتراح يهدف إلى نزع فتيل التوترات الإقليمية الناجمة عن سعي أديس أبابا لاستعادة منفذ مباشر على البحر.

وقال وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف في مقابلة أجريت معه اليوم الأربعاء على هامش منتدى التعاون الصيني - الأفريقي في بكين، إن الخطة جرى تقديمها إلى السلطات الإثيوبية و"نتوقع ردا إيجابيا قريبا"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان يوسف أعلن، الأسبوع الماضي، أن الحكومة تعتزم التقدم بعرض لمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، "الإدارة الكاملة" لميناء تاجورة على ساحل جيبوتي.

ويأتي هذا العرض الذي قدمته جيبوتي ضمن جهودها الهادفة إلى معالجة أزمات متعددة في منطقة القرن الأفريقي.

وتسعى جيبوتي، إلى جانب محاولتها التعامل مع النزاع بين إثيوبيا والصومال، إلى المساعدة في تخفيف التوترات في السودان، حيث تدور حرب أهلية منذ أكثر من عام، وفي الوقت نفسه، تواجه تأثير الهجمات التي يشنها المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.