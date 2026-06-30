شكوى ضد وزير العدل الفرنسي بسبب طريقة تعامله مع قضية الاعتداء على طفلة

رفعت والدة فتاة لم يجر اتخاذ أي إجراءات لعدة أشهر بشأن بلاغها عن تعرض ابنتها للاعتداء، شكوى ضد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، حسبما أكد محاميها بيير دي بويسون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتتهم الشكوى الوزير بتعريض حياة الآخرين للخطر عمدا وعدم تقديم المساعدة.

وكانت الأم، قد أبلغت في أغسطس في عام 2025 عن رجل بتهمة الاعتداء على ابنتها، التي كانت تبلغ من العمر عشر سنوات آنذاك، ويشار إليها باسم «روزا» حفاظا على هويتها.

إلا أن الرجل لم يُقبض عليه أو يستجوب من قبل المحققين في ذلك الوقت.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الرجل نفسه مشتبها به لعدة أسابيع في اعتداء وقتل طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، عثر على جثتها في أوائل يونيو الجاري؛ وهو ما أثار جدلا واسعا في فرنسا حول مزاعم بوجود إخفاقات من جانب السلطات والمسؤولين السياسيين في التعامل مع مثل هذه القضايا.

ورفض دارمانان، حتى الآن الدعوات المطالبة باستقالته، مؤكدا أنه لا يعتبر نفسه مسؤولا عن ارتكاب مخالفات جسيمة.

وتشير الشكوى المقدمة، الآن إلى وجود إخفاقات من جانب دارمانان.

وقال محامي الأم، إن الوزير لم يتخذ خلال سنوات توليه منصبه أي خطوات لمعالجة أوجه القصور في مكافحة الاعتداءات على الأطفال.