فنزويلا: رجال الإنقاذ يعثرون على ناجين من أسفل الأنقاض بعد مرور 6 أيام على وقوع زلزالين

بعد مرور نحو أسبوع على وقوع زلزالين في فنزويلا، مازال رجال الانقاذ، الذين قدموا من الخارج لتقديم المساعدة، يعثرون على ناجين.

وكتب رئيس السلفادور نجيب بوكيلي عبر منصة " أكس" أن رجال الانقاذ من السلفادور وصلوا إلى رجل / 44 عاما/ كان محاصرا أسفل أنقاض مركز تسوق في مدينة مايكيتيا الساحلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتم تزويد الرجل بالمياه من خلال أنبوب لحين توصل رجال الانقاذ لوسيلة للوصول إليه بأمان..

وقال رجال الانقاذ التابعين لقطاع الإطفاء في العاصمة الإكوادورية كيتو، الذين إرسالهم إلى المنطقة المنكوبة، أمس الاثنين إنهم أنقذوا صبيا / 12 عاما/.

وجاء في منشور عبر منصة " أكس "" بعد مرور خمسة أيام على وقوع الزلزالين، علامات الحياة هي أكبر دافع للاستمرار". وأضاف المنشور " طالما مازال هناك فرصة، سنواصل البحث".

وكانت حكومة فنزويلا قد قالت إن حصيلة ضحايا الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 2ر7 و 5ر7 درجة على مقياس ريختر الأربعاء الماضي، تبلغ حاليا 1719.