تركيا تتقدم بطلب للانضمام إلى تجمع بريكس

قدمت تركيا طلبا للانضمام إلى تجمع بريكس للاقتصادات الناشئة، حسبما قال متحدث باسم الحزب الحاكم اليوم الثلاثاء.

وقال عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، للصحفيين في أنقرة: "طلبنا في هذا الشأن واضح، والعملية جارية".

ولم يقدم جيليك مزيدا من التفاصيل بشأن الموعد الذى قدمت فيه تركيا طلبها، لكنه قال إنه سيتم إبلاغ الشعب بمجرد وجود نتائج للطلب.

ولم يصدر تعليق فوري من دول تجمع بريكس، والذي يضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وإذا تمت الموافقة على الطلب، ستصبح تركيا أول دولة من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) تنضم إلى بريكس.

وفي وقت سابق اليوم، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل دعوة موسكو لحضور قمة بريكس في مدينة قازان، في أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

وقال أوشاكوف، في وقت سابق الأسبوع الجاري، إن روسيا وجهت الدعوة إلى 36 زعيما أجنبيا لحضور قمة بريكس المقبلة، وبينهم زعماء الدول الأعضاء وكومنولث الدول المستقلة، وبعض الدول التي تسعى إلى عضوية التجمع، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أوشاكوف، لوكالة إنترفاكس، إن 18 زعيما أكدوا بالفعل مشاركتهم في قمة بريكس بمدينة قازان.

يذكر أن تجمع بريكس، الذي ضم في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين، تأسس في عام 2009 كمنصة تعاون للاقتصادات الناشئة، مع انضمام جنوب أفريقيا إلى التكتل في عام 2010. وقد تم توسيع التكتل الآن ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات والسعودية.

وتساهم بريكس الآن في ربع الاقتصاد العالمي، وتمثل خمس التجارة العالمية وحوالي 40% من سكان العالم.

ويستهدف تجمع بريكس موازنة الهيمنة الجيوسياسية والاقتصادية للغرب. كما ترغب دول بريكس في تقليص اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية.