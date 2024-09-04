النيابة التونسية تأمر بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال على ذمة المحاكمة

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أعلن المحامي رمزي الجبابلي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي العيّاشي زمّال، أن النيابة التونسية أمرت بحبس الأخير على ذمة المحاكمة.

وفجر الاثنين الماضي، ألقت الشرطة التونسية القبض على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين، لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وقال مهدي عبد الجواد عضو الحملة إن «الشرطة التونسية اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية»، معتبرا أن «الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات».

من جانبها، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الاثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقالت الهيئة إن القائمة تشمل الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون العياشي زمال.

وأشارت إلى «استحالة تنفيذ القرارات المعلنة من قبل المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين، وهم عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، ومنذر الزنايدي».