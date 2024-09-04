الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الفلسطيني عمر فرج

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن اقتراب الفلسطيني عمر فرج، مهاجم فريق أيك السويدي، من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

قال هاني حتحوت، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن كل المفاوضات والاتفاقات المالية حسمت تمامًا بين الزمالك والنادي السويدي واللاعب، إذ تم توقيع العقود بين الزمالك والنادي السويدي وإنهاء الأمر.

أضاف حتحوت أن اللاعب يتبقى له فقط الانتظام في تدريبات الفريق الأبيض بعد معسكر المنتخب الفلسطيني الحالي لخوض مباراتي كوريا الجنوبية والأردن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أشار حتحوت، إلى أن البطاقة الدولية للاعب عمر فرج ستصل إلى القاهرة خلال 48 ساعة من أجل أن يقوم النادي بقيد اللاعب في الانتقالات الحالية ويقيدها إفريقيا.

أكد حتحوت أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، رحب بالتعاقد مع عمر فرج، خاصة أنه سيقيد كلاعب مصري، بينما مسئولو الزمالك يضعون الرتوش الأخيرة لحسم الصفقة بعد الاتفاق مع نادي أيك السويدي على ضم اللاعب.

واختتم حتحوت تصريحاته، بأن صفقة الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي ستتم بالتقسيط بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل المادية بقيمة مليون و100 ألف دولار.