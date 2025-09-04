وزير الخارجية الأردني: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، الخميس، إن خطر العدوانية الإسرائيلية يتفاقم تهديدا لكل النظام العربي وأمن المنطقة.

وأضاف، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مساء الخميس، أن العالم يواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية على غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة وعلى استقرار سوريا ولبنان ومستقبلهما.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تجاهر أنها تريد تغيير خارطة المنطقة، ولا تكترث بأي قانون دولي ولا ترتدع بقيمة إنسانية، مضيفا: «دمرت غزة، تسرق الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتعلن أنها تريد فرض سيادتها عليها».

وواصل: «نعمل من أجل السلام العادل، لتحقيق الأمن الشامل، والاستقرار الدائم، لبناء المستقبل الذي يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون وكل شعوب المنطقة بأمان وتعاون وأمل. لكن إسرائيل تمعن في إجراءاتها اللا شرعية، وسياساتها التوسّعية، وحروبها الوحشية، تعمل من أجل الهيمنة على المنطقة».

وأكد أن مواجهة هذا الخطر المحدق تتطلب عملًا عربيًّا جماعيًّا، مضيفًا: «علينا أن نعمل معًا، وفق استراتيجية شاملة؛ سياسية، واقتصادية، وقانونية، ودفاعية، توظف كل الأدوات المتاحة، لحماية مستقبلنا ومصالحنا، ولحماية حق المنطقة في العيش بسلام عادل ودائم».

وأوضح أن «هذه الاستراتيجية طريقها الوحيد هو تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».