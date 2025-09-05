 هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سيواصل قصف أهداف مهمة في غزة قبل العمليات البرية - بوابة الشروق
الجمعة 5 سبتمبر 2025 9:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سيواصل قصف أهداف مهمة في غزة قبل العمليات البرية

وكالات
نشر في: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 9:44 م | آخر تحديث: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 9:44 م

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الأسبوع المقبل سيواصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف مهمة في مدينة غزة جوًّا قبل بدء العمليات البرية المتوقعة لأشهر، وفقاً لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصادر أمنية إسرائيلية صرحت للقيادة السياسية أنه "من المستحيل ضمان عدم تعرض الرهائن للأذى".
هذا وصعّدت إسرائيل عملياتها داخل قطاع غزة، وخاصةً في مدينة غزة التي صادَق مؤخراً المستويان السياسي والعسكري على خطة للسيطرة عليها، في إطار محاولة الضغط على حركة حماس للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها.
وقصفت طائرات حربية بعدة صواريخ، وعلى مرحلتين، برج مشتهى السكني والمكتبي، الذي يضم مئات الشقق، وهو يُعد من الأبراج الشاهقة في غرب مدينة غزة، وأحد أهم معالم المدينة.
وهزّت انفجارات قوية مدينة غزة، بعد أن صدرت أوامر للسكان والنازحين في البرج بإخلائه في فترة زمنية قياسية لم تتعدّ ثلاثين دقيقة، قبل أن تُهاجمه الطائرات الإسرائيلية على مرحلتين وتدمره بالكامل ليصبح أثراً بعد عين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك