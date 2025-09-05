هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سيواصل قصف أهداف مهمة في غزة قبل العمليات البرية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الأسبوع المقبل سيواصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف مهمة في مدينة غزة جوًّا قبل بدء العمليات البرية المتوقعة لأشهر، وفقاً لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصادر أمنية إسرائيلية صرحت للقيادة السياسية أنه "من المستحيل ضمان عدم تعرض الرهائن للأذى".

هذا وصعّدت إسرائيل عملياتها داخل قطاع غزة، وخاصةً في مدينة غزة التي صادَق مؤخراً المستويان السياسي والعسكري على خطة للسيطرة عليها، في إطار محاولة الضغط على حركة حماس للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها.

وقصفت طائرات حربية بعدة صواريخ، وعلى مرحلتين، برج مشتهى السكني والمكتبي، الذي يضم مئات الشقق، وهو يُعد من الأبراج الشاهقة في غرب مدينة غزة، وأحد أهم معالم المدينة.

وهزّت انفجارات قوية مدينة غزة، بعد أن صدرت أوامر للسكان والنازحين في البرج بإخلائه في فترة زمنية قياسية لم تتعدّ ثلاثين دقيقة، قبل أن تُهاجمه الطائرات الإسرائيلية على مرحلتين وتدمره بالكامل ليصبح أثراً بعد عين.