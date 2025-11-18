شعبة القصابين: الدولة تعوض الفلاح بقيمة رأس ماشيته مقابل تأمين سنوي حوالي 300 جنيه

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن مرض الحمى القلاعية «ليس فزاعة» كما يصوره البعض، مشيرا إلى أن الحمى القلاعية مرض «موجود من قديم الأزل» .

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» إلى إصدار وزارة الزراعة إجراءات استباقية منذ أشهر لاحتوائه وتحصين الثروة الحيوانية بجميع المحافظات.

وأضاف أن وزارة الزراعة استجابت لمطالب الفلاحين بالتأمين على ثروتهم الحيوانية، مناشدا الفلاحين بتسجيل مواشيهم في الوحدات البيطرية التابعة لهم، وذلك مقابل رسم سنوي بين 300 إلى 400 جنيه لكل رأس ماشية.

وأوضح أن الفلاحين يحصلون على عدد من المزايا، بموجب هذا التسجيل، منها «الحصول على قيمتها كاملة» من صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة، في حالات النفوق أو سرقتها أو تعرضها للحرق، وكذلك في حالة الذبح الاضطراري، بالإضافة إلى التحصين المجاني ضد الأمراض، والحصول على النخالة بسعر مدعم.

وأشار إلى أن السوق يشهد حالة ركود وتراجع حركة بيع اللحوم، مرجعا ذلك إلى «تزامن دخول المدارس والجامعات، وأيضا الحالة الاقتصادية»؛ وليس بسبب الخوف من مرض الحمى القلاعية.

وحذر من الانسياق وراء عروض اللحوم على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للحوم بأسعار متدنية 150 أو 200 جنيه، مشيرا إلى تراوح الأسعار بمحال الجزارة بين 400 إلى 450 جنيها.