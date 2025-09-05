إيران تنتقد الغرب لتجاهله الترسانة النووية لإسرائيل

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصف موقف الغرب تجاه البرنامج النووي لبلاده بأنه "مجرد هراء"



انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، تجاهل الولايات المتحدة والدول الأوروبية للترسانة النووية لإسرائيل، التي تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وعدوانها المستمر في المنطقة.



جاء ذلك في تدوينة لعراقجي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، شارك فيها صورا التقطتها الأقمار الصناعية لأعمال بناء جديدة في منشأة ديمونة النووية الإسرائيلية.



ووصف عراقجي، موقف الغرب تجاه البرنامج النووي الإيراني بأنه "مجرد هراء".



وأضاف: "بالنسبة للغرب، القضية ليست امتلاك أو توسيع الترسانة النووية، إنما من يمكنه التقدم عِلميا، حتى لو كان ذلك برنامجا نوويا سلميا".



وأكد عراقجي، على أن الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتك السلاح النووي هي إسرائيل.



وتابع: "لذلك ليس من المستغرب أن يظل الغرب في صمت كبير تجاه توسع الأسلحة النووية في يد حليفهم إسرائيل".



وأوضح عراقجي، أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد تنكر ذلك، لكن صمتها يقوض أي مصداقية في الحديث عن منع انتشار الأسلحة النووية.



تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل، التي لم توقع على اتفاقية المراقبة الشاملة التي تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة جميع المنشآت النووية المدنية والعسكرية والتحقق من الأعمال المنفذة فيها، كما أنها ليست طرفا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أيضا.