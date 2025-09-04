السلطات السودانية تدفن المئات من ضحايا انهيار أرضي في دارفور

قالت السلطات السودانية اليوم الخميس، إنها انتشلت ودفنت جثث مئات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في انهيار أرضي مطلع الأسبوع في إقليم دارفور غربي السودان.

وقال مجيب الرحمن الزبير، رئيس السلطة المدنية في الأراضي المحررة، في مقطع مصور بالفيديو تمت مشاركته مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن السلطة تمكنت بمساعدة عمال الإغاثة المحليين، من انتشال 375 جثة، لكن هناك جثث متبقية لا تزال تحت الأرض.

وأضاف ، :" فليرحم الله ضحايا هذه الحادثة المدمرة" بينما تجمع هو وعشرات الآخرين في موقع الانهيار الأرضي لأداء صلاة الجنازة .

ويقود الزبير بعثات للإنقاذ، على أمل انتشال المزيد من الجثث والعثور على ناجين رغم نقص المعدات والموارد.

ومن المتوقع أن يكون الانهيار الأرضي الذي وقع في 31 أغسطس/آب بعد أيام من هطول الأمطار الغزيرة في منطقة ترسين المنكوبة الواقعة بجبل مرة، قد أسفر عن مقتل ما يصل إلى 1000 شخص، كما قال محمد عبد الرحمن النير، المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان في وقت سابق لوكالة أ ب .

وكان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقدير مماثل لعدد القتلى، لكنه قال إنه من الصعب تأكيد حجم المأساة لأنه يصعب الوصول لتلك المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة إنه تم حشد الجهود لدعم المنطقة المتضررة، التي تقع على مسافة أكثر من 900 كيلومترا (560 ميلاً) غرب العاصمة الخرطوم.

وقال النير في بيان اليوم الخميس، إن الانهيار الأرضي تسبب في "وضع إنساني كارثي" يتطلب استجابة سريعة من المجتمع الدولي لتوفير الغذاء والمأوى لمن فقدوا كل شيء.